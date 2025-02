6 habilidades mais procuradas no mercado de trabalho

Com as mudanças no mercado de trabalho, provocadas sobretudo pela tecnologia, compreender as habilidades mais demandadas nos próximos anos é essencial para garantir empregabilidade e sucesso profissional. De acordo com Marcos Henrique Antunes, coordenador do curso de Psicologia da UniSul, as transformações no ambiente corporativo exigem profissionais que equilibrem competências técnicas e comportamentais para lidar com mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.

Para Marcos Henrique Antunes, mais do que nunca, as empresas buscam profissionais adaptáveis, capazes de colaborar e inovar em um ambiente de rápidas mudanças. Além disso, diversidade e inclusão se tornam cada vez mais uma pauta presente na agenda prioritária da gestão nas organizações, visto que se trata de um posicionamento de reconhecimento e compromisso com a pluralidade intrínseca ao ser humano, oportunizando a revisão de critérios que historicamente excluíram determinados grupos populacionais.