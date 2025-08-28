Fiec lança feira para aproximar sociedade e setores industriais

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, diz que a Feira da Indústria será uma plataforma de experiências, parcerias e negócios para empresas de todos os portes e segmentos. / Crédito: Samuel Setubal

Nos dias 9 e 10 de março do próximo ano, todos os salões do Centro de Eventos do Ceará serão ocupados pela Feira da Indústria. Idealizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o evento tem como objetivo apresentar e mostrar a importância do setor na vida de cada pessoa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O lançamento da Feira aconteceu, nesta quinta-feira, 28, na sede da Fiec, reunindo representantes dos 39 sindicatos filiados à entidade. A expectativa é atrair 80 mil pessoas no total, ou seja, 40 mil por dia, segundo informa Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec.

Outro objetivo do evento, indica Cavalcante, é mostrar que os 39 sindicatos filiados à Fiec estão interligados e que os setores (agro, indústria, comércio, serviço, transporte) devem se agregar em vez de concorrer. De acordo com o líder classista, a indústria do Ceará representa 31% dos empregos formais do estado (378.150 de um total de 1.211.954). “Juntamente com a construção civil e parte da energia, contribui com 30% da arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do estado”, pontua Cavalcante, “É na indústria que se encontram os melhores salários e os maiores investimentos em inovação e tecnologia”, completa.

Outra missão da feira será a de mostrar aos jovens que a indústria atual não tem mais a imagem da “chaminé”, mas sim é moderna e vital para a vida de todo cidadão. “Escolas e universidades serão convidadas para que os alunos possam ter uma percepção real da indústria”, informa Cavalcante. Segundo ele, a feira terá uma agenda industrial relevante, com rodadas de negócios, buscando que cada setor procure novos fornecedores e abra novos negócios. “O objetivo é promover o Ceará como destino preferencial para investimentos industriais”, explica o presidente da Fiec. Com o evento, a Fiec pretende evidenciar como a indústria cearense impacta o dia a dia das pessoas, sua competitividade e inovação, incluindo a implantação de indústrias de última geração e a presença de empresas referência mundial.