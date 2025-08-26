Pecém terá novo terminal de cargas para pescados, frutas e carnes em setembro

O terminal possui uma área de 107 mil m². Destes, cerca de 50% será concluído para ser utilizado ainda em setembro e o restante até o fim de 2025 / Crédito: Iago Góis/Divulgação/Fracht Log

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) terá um novo terminal de cargas a partir de setembro deste ano, com operação do grupo suíço Fracht Log. A operação tem como objetivo atender produtos que exigem cadeia de frio contínua, como frutas, pescados e carnes. Ao todo, serão investidos R$ 105 milhões.

Thiago Abreu, no entanto, não descarta uma nova expansão, pois ainda possuem mais de 1.000 m² para explorar. “Obviamente, dada as circunstâncias e as demandas que o mercado vai trazer, a gente pode ter uma expansão muito em breve. Mas isso se deve a questões realmente políticas e econômicas, as quais a gente não tem como prever.” Quanto à geração de empregos, o terminal deve promover cerca de 80 empregos diretos e 400 indiretos, tanto na operação quanto na manutenção e transporte das cargas.

O empreendimento foi projetado para oferecer uma cadeia de serviços completa: frete marítimo, despacho aduaneiro, armazenagem e transporte, permitindo que clientes tenham em um só parceiro todas as etapas do processo logístico. Com suporte para cargas resfriadas (frutas) e congeladas (aves, carnes e peixes), o equipamento poderá abrigar até 174 mil toneladas por ano de cargas resfriadas, congeladas e secas. Além disso, a Fratch Log já está em negociações com outras três empresas para se beneficiarem do local. Duas delas, do setor de pescado, estão em fase final de assinatura de contrato.