Com carne bovina, rota do Pecém para a Ásia cresce 48%, em sete meses

A principal característica desse novo serviço é a conexão direta entre Pecém e importantes portos asiáticos / Crédito: FCO FONTENELE

Após sete meses do início da rota direta do Pecém para a Ásia, a movimentação de cargas do trajeto cresceu 48%. Ao todo, foram deslocados 32.371 contêineres. A operação é uma parceria entre a APM Terminals Pecém e a MSC – Far East-Centram-ECSA Service (Santana).