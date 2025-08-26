Gasolina, automóvel novo e passagens aéreas ajudam a deter inflação medida pelo IPCA-15

As quedas nos preços da gasolina, automóvel novo e passagens aéreas ajudaram juntas a deter a inflação de agosto em -0,12 ponto porcentual, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os custos das famílias com Transportes passaram de uma alta de 0,67% em julho para um recuo de 0,47% em agosto, uma contribuição de -0,10 ponto porcentual para a taxa de -0,14% de inflação neste mês.