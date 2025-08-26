Trump diz estar preparado para uma uma disputa judicial contra diretora do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, em comentários após a reunião de gabinete com a administração do seu governo, que está preparado para uma disputa judicial contra a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que ele demitiu na noite da segunda-feira, 25. "Precisamos de pessoas que sejam 100% honestas no Fed", disse, ao acrescentar que possui "ótimas pessoas" para substituir Cook e que terá maioria de dirigentes no BC dos EUA "em breve".

Até o momento, Trump tem dois indicados dentre os integrantes do Fed: a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, e o diretor Christopher Waller. O indicado ao cargo de diretor do Fed, em substituição à Adriana Kugler, e presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, ainda precisa ser aprovado pelo Senado.