Financiamento de veículos no Brasil cresce 2,1% em julho ante julho de 2024, diz B3

Autor Agência Estado
As vendas financiadas de veículos no Brasil totalizaram 639 mil unidades em julho deste ano, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui autos leves, pesados e motos em todo o País, representa uma alta de 2,1% na comparação com o mesmo período de 2024. Em relação a junho de 2025, aumento foi de 14,2%.

No segmento de autos leves, houve queda de 1,9% ante julho de 2024. Comparado a julho de 2025, o saldo foi 16,6% maior. Já o financiamento de motos cresceu 8,5% em relação a junho de 2025, e 17,9% em relação a julho de 2024. O número de financiamentos de veículos pesados no mês passado foi 3,6% menor do que em julho de 2024, e 11.5% superior a junho de 2025.

No acumulado do ano, até o mês de julho, as vendas de veículos financiadas somaram 4.047 mil unidades, entre novas e usadas, incluindo motos, autos leves e pesados. Esse número apresentou uma queda 0,3% em relação ao ano de 2024, o equivalente a 11 mil unidades financiadas a menos.

"O mercado apresentou um desempenho positivo em relação ao mesmo período do ano anterior, especialmente considerando a elevada base de comparação. Já na comparação com junho, o resultado é influenciado pelo maior número de dias úteis, uma vez que a média diária de financiamentos foi 0,7% inferior em julho", afirma o superintendente de relacionamento com clientes e relações institucionais na B3, Thiago Gaspar.

