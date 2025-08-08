Projeto prevê volta da identificação de estado e município nas placas de veículos

Projeto prevê volta da identificação de estado e município nas placas de veículosProposta já aprovada pelo Senado prevê também inclusão da bandeira da unidade federativa nas placas; Texto está em análise na Câmara dos Deputados
As placas de veículos no Brasil poderão voltar a informar a cidade e o estado onde o automóvel está registrado, além de incluir a bandeira da respectiva unidade federativa. A mudança consta no Projeto de Lei nº 3214/2023, de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC). O texto já passou pelo Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados.
A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e prevê que a nova regra entre em vigor um ano após a publicação da lei, caso sancionada. Amin defende que a mudança melhora a fiscalização e a identificação de veículos envolvidos em infrações, roubos, furtos ou outros crimes, além de contribuir para estimativas turísticas.
"A medida tem como objetivo fortalecer a fiscalização de trânsito, promover o senso de identidade regional, evitar acidentes decorrentes da não familiaridade com o trânsito local e facilitar o levantamento de estatísticas turísticas".
Tramitação
Na Câmara, a proposta está sendo analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes (CVT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Isso significa que, se for aprovada nessas etapas, pode seguir direto para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação em Plenário.
O parecer da CVT assinado pelo relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), é favorável à proposta. Ele acredita que a medida vai facilitar a gestão e o controle de veículos registrados nos municípios, além de ajudar na identificação de veículos envolvidos em crimes de trânsito.
O deputado também destacou que a proposta não gerará custos adicionais aos proprietários de veículos já emplacados.
"A proposta não acarretará custo algum aos proprietários de veículos já emplacados, posto que prevê a obrigatoriedade somente para veículos emplacados após decorridos 365 dias da publicação da lei", destacou.
Leal afirmou ainda que os proprietários que quiserem poderão solicitar a nova placa, mesmo nos veículos já registrados. "Nada impede que aqueles proprietários, se assim o desejarem – e cremos que muitos o farão –, substituam a placa antiga pelo novo modelo, a ser definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), como prevê o CTB", acrescentou.
Por que as placas deixaram de exibir cidade e estado?
Até 2018, as placas veiculares brasileiras seguiam o modelo cinza, com letras pretas e a identificação do município e estado onde o veículo era registrado. No entanto, em dezembro daquele ano, por meio da Resolução nº 729/2018 do Contran, o Brasil passou a adotar o padrão de placas Mercosul.
A mudança teve como objetivo unificar o modelo entre os países do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), facilitar a identificação de veículos em circulação internacional e aumentar a segurança, com o uso de elementos antifraude.
O novo modelo eliminou a informação sobre município e unidade federativa, substituindo-a por um código alfanumérico com quatro letras e três números. A única identificação territorial que restou foi a sigla do país (BR) e a bandeira nacional.
É nesse contexto que surge o PL 3214/2023, propondo o retorno dessas informações — sem descartar o modelo Mercosul, apenas acrescentando o nome da cidade, do estado e a bandeira da unidade da Federação.
