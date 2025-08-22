Trump anuncia tarifa sobre móveis em alíquota ainda a ser definida

Segundo Trump, a medida ajudará a desenvolver novamente o setor de móveis em estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 22, que o país aplicará tarifas sobre móveis importados em alíquota que ainda será definida. "Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis provenientes de outros países entrando nos EUA terão tarifas aplicadas a uma alíquota que ainda será determinada", escreveu na Truth Social.

Mais cedo, nesta sexta-feira, Trump havia afirmado que as tarifas vão ajudar a reduzir o déficit do governo em US$ 4 trilhões, inferindo que esse seria o motivo da alta do mercado de ações.

Anteriormente, o presidente americano tinha dito os lucros do regime tarifário iriam pagar toda a dívida nacional americana de US$ 37 trilhões.

Para efeito de comparação, os US$ 4 trilhões agora citados são quase o dobro de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Apesar do otimismo do presidente americano, analistas do mercado têm visto uma ajuda bem menor vinda das tarifas para os planos de Trump de reduzir a dívida pública.

Alertas vêm de alguns dos setores mais importantes da economia . No setor privado, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, acredita que os Estados Unidos estejam caminhando para uma crise previsível.