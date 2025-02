Com R$ 38 mi, nova subestação de energia no Ceará atenderá 25 mil pessoas

Com um investimento de R$ 38 milhões, a nova subestação de energia elétrica do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, atenderá diretamente cerca de 25 mil clientes dos municípios de Iracema, Ereré e Potiretama.

O novo equipamento da Enel Distribuição Ceará fica na cidade de Iracema e foi inaugurado nesta segunda-feira, 17. A solenidade contou com a presença do presidente da companhia, José Nunes Almeida, e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).