Restituição do IR: Consulta do 4ª lote abre nesta sexta, 22

Restituição do IR: Consulta do 4ª lote abre nesta sexta, 22O pagamento ocorrerá no dia 29 de agosto. No Ceará, serão contempladas 31.616 pessoas com um valor de mais de R$ 75,9 milhões
A Receita Federal (RF) abre às 10h desta sexta-feira, 22, a consulta do 4º lote de restituição do imposto de renda (IR). Ao todo, 31.616 cearenses serão contemplados com um valor de mais de R$ 75,9 milhões.
No Brasil, serão quase 2 milhões de contribuintes, que receberão mais de R$ 2,9 bilhões. O pagamento ocorrerá no dia 29 de agosto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Para saber se será contemplado, o indivíduo deverá acessar a página da RF, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. O site também dá orientações para fazer uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento.
Outro meio disponível para a verificação é o aplicativo do órgão fiscal, que está disponível para tablets e smartphones.
Confira abaixo como será a distribuição da restituição:
- Contribuintes sem prioridade: 1.454.509
- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix: 312.915
- Contribuintes de 60 a 79 anos: 72.434
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841
- Contribuintes acima de 80 anos: 13.515
- Contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave: 7.821
Vale lembrar, que embora não tenham prioridade por lei, os indivíduos que usaram os dois procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o Pix como forma de recebimento da restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano.
Restituição IR 2025: Veja como será o pagamento
O pagamento da restituição do IR de 2025 está sendo realizado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.
Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma retificação e esperar os próximos lotes da malha fina.
Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Já, se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
Restituição IR 2025: Veja quando será o pagamento dos dois últimos lotes
A restituição do imposto de renda de 2025, segundo o Fisco, é a maior da história em número de contemplados e na quantia paga. As devoluções ocorrem em cinco lotes distintos. Confira o cronograma de pagamento dos dois últimos:
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º lote: 30 de setembro
Com Agência Brasil
Análise: proposta de isenção do Imposto de Renda pode reverter queda de popularidade? | O POVO News
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor