Restituição do IR: Consulta do 4ª lote abre nesta sexta, 22

O pagamento da restituição será realizado no dia 29 de agosto / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Para saber se será contemplado, o indivíduo deverá acessar a página da RF, basta clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". O site também dá orientações para fazer uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento. Outro meio disponível para a verificação é o aplicativo do órgão fiscal, que está disponível para tablets e smartphones. Confira abaixo como será a distribuição da restituição: Contribuintes sem prioridade: 1.454.509

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix: 312.915



Contribuintes de 60 a 79 anos: 72.434

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841

Contribuintes acima de 80 anos: 13.515

Contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave: 7.821 Vale lembrar, que embora não tenham prioridade por lei, os indivíduos que usaram os dois procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o Pix como forma de recebimento da restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Restituição IR 2025: Veja como será o pagamento O pagamento da restituição do IR de 2025 está sendo realizado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.