Isenção do IR: Câmara aprova urgência do projeto de lei em votação simbólica

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, em votação simbólica, o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário.

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema. O relator do projeto é o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu nesta manhã.

