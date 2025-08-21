Tarifaço: 50 contêineres de mel são negociados no Ceará

Considerado fruto da exploração animal, o mel não é consumido em dietas veganas. Saiba como se extrai o produto / Crédito: Reprodução/Pexels

A Central de Cooperativas Apícolas do Semi-Árido brasileiro, a Casa Ápis, conseguiu fechar um acordo para escoar 50 contêineres que estavam parados após tarifaço imposto pelo governo dos EUA, com absorção no mercado interno e externo. A ação foi possível com o suporte dado pelo Governo do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para dar maior auxílio às empresas, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quinta-feira, 21, o decreto que explana as medidas de socorro para as exportadoras afetadas pelo tarifaço.

Dentre as medidas, o texto cita créditos de exportação, redução de encargos, compra direta de alimentos e subvenção econômica. "Além de ter esse apoio que teve para negociar, fazer desconto para não perder o fluxo de caixa, fluxo de cargas e principalmente o cliente para não permitir a substituição de mercado, isso possibilitou um respiro para esses empresários e cooperativas", comentou ao O POVO, o especialista em negócios internacionais, Augusto Fernandes. A Casa Ápis é do Piauí, mas exporta algo em torno de 100 contêineres anualmente para os Estados Unidos pelo Porto do Pecém. No cenário atual, a empresa conseguiu garantir as vendas do mel tanto para o Governo do Estado, por meio da compra direta de alimentos, como para as negociações internacionais. Segundo Augusto, as novas medidas do decreto foram recebidas bem pelos empresários e pela comunidade produtora, tendo principalmente um direcionamento para os mesmos, e um amparo para as atividades.

"O decreto foi muito bem recebido porque ele tem um fator técnico, um fator histórico. Ele fala onde tem que se procurar, o que faz, ele fala que o responsável é a Secretaria de Desenvolvimento, ele fala que também vai ser o benefício dos tributos pelo FDI [...] Ele dá as normas, isso é muito importante, isso é fundamental", acrescentou. As medidas auxiliam principalmente os microempreendedores, os que não possuem reservas financeiras, e os que vivem do apurado diário, explicou o especialista.

Saiba como funcionará cada medida

Aquisição de crédito de exportação

A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário. Segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a medida funcionará por meio de uma antecipação do pagamento do crédito acumulado que muitas empresas possuem com os estados e com as unidades federativas. Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)