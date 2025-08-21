Camisaria Colombo em operação contra fraude; veja últimas notícias

Donos da Camisaria Colombo são suspeitos de fraude milionária; entenda o caso / Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira, 21, uma operação contra os donos da Camisaria Colombo e outros associados. As acusações envolvem fraude no sistema bancário, ocultação de patrimônio e prejuízo a credores. Até o momento, duas pessoas foram presas. Segundo informações divulgadas pela polícia, o grupo criminoso era formado por pelo menos sete pessoas, acusadas de furto mediante fraude e fraude contra credores.

A principal acusação gira em torno da exploração de uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar valores em diferentes contas bancárias. A seguir, saiba mais sobre o caso: Camisaria Colombo: quem são os suspeitos investigados? A Justiça decretou quatro mandados de prisão temporária, de forma que dois suspeitos já foram presos, sendo eles: Álvaro Jabur Maluf Júnior, um dos proprietários da Camisa Colombo, e

Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital. Paulo Jabur Maluf, também proprietário da Camisaria e irmão de Álvaro, e Maurício Miwa, funcionário da empresa na gestão de valores, ainda não foram localizados. Outros doze mandados de busca e apreensão foram autorizados em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior, e Brasília. Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.

Camisaria Colombo: entenda como o esquema funcionava A investigação em torno da empresa começou em dezembro de 2024 após uma denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica. O esquema criminoso tinha como finalidade dissimular bens e valores em processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, deixando credores em prejuízo no sistema financeiro nacional. Por meio da brecha no sistema que permitiu a criação de créditos inexistentes e movimentação de valores em várias contas bancárias, o grupo conseguiu transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital. Desse total, R$ 9 milhões foram transferidos em outubro de 2024.