Camisaria Colombo em operação contra fraude; veja últimas notícias

Camisaria Colombo é alvo de operação contra fraude milionária; veja últimas notícias

Irmãos donos da camisaria são investigados por fraude bancária, ocultação de patrimônio e prejuízo a credores. Mandados de busca e de prisão foram emitidos em diversas cidades
A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira, 21, uma operação contra os donos da Camisaria Colombo e outros associados. As acusações envolvem fraude no sistema bancário, ocultação de patrimônio e prejuízo a credores. Até o momento, duas pessoas foram presas. 

Segundo informações divulgadas pela polícia, o grupo criminoso era formado por pelo menos sete pessoas, acusadas de furto mediante fraude e fraude contra credores.

A principal acusação gira em torno da exploração de uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar valores em diferentes contas bancárias. A seguir, saiba mais sobre o caso:

Camisaria Colombo: quem são os suspeitos investigados?

A Justiça decretou quatro mandados de prisão temporária, de forma que dois suspeitos já foram presos, sendo eles:

  • Álvaro Jabur Maluf Júnior, um dos proprietários da Camisa Colombo, e
  • Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital.

Paulo Jabur Maluf, também proprietário da Camisaria e irmão de Álvaro, e Maurício Miwa, funcionário da empresa na gestão de valores, ainda não foram localizados.

Outros doze mandados de busca e apreensão foram autorizados em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior, e Brasília. Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.

Camisaria Colombo: entenda como o esquema funcionava

A investigação em torno da empresa começou em dezembro de 2024 após uma denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica.

O esquema criminoso tinha como finalidade dissimular bens e valores em processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, deixando credores em prejuízo no sistema financeiro nacional.

Por meio da brecha no sistema que permitiu a criação de créditos inexistentes e movimentação de valores em várias contas bancárias, o grupo conseguiu transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital. Desse total, R$ 9 milhões foram transferidos em outubro de 2024.

A operação continua em andamento, com mais detalhes a serem revelados pela polícia.

Camisaria Colombo: conheça a marca investigada por fraude

Fundada em 1917 em São Paulo, a Camisa Colombo é uma loja de vestuário masculino tradicional pertencente à família libanesa Maluf. Em 2006, se iniciou uma expansão da marca para outros estados brasileiros, com 198 lojas espalhadas em 23 estados até o final de 2009.

Em ascensão, a empresa chegou a possuir R$ 800 milhões de dólares de faturamento em 2014, chegando a estudar abrir uma oferta pública inicial de ações na bolsa de valores. No entanto, o negócio entrou em crise logo após, com uma dívida acumulada de 2 bilhões de reais até o final de 2016.

Em 2020, a Colombo pediu recuperação judicial, com R$ 1,89 bilhões de reais em dívidas. Na época, os irmãos Álvaro e Paulo Jabur Maluf acusaram a empresa Gávea Investimentos de ter causado o endividamento da camisaria.

