Sidney Oliveira: saiba quem é o dono da Ultrafarma, preso em São Paulo

Empresário de 71 anos foi detido em chácara na Grande São Paulo; investigação aponta esquema bilionário de propina com fiscais da Fazenda
O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, foi preso nesta terça-feira, 12, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema bilionário de corrupção envolvendo fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda.

Ele estava em uma chácara em Santa Isabel, na região metropolitana da capital quando foi preso.

Quem é Sidney Oliveira

Nascido em 15 de novembro de 1953, em Nova Olímpia (PR), Sidney Oliveira começou a trabalhar aos 9 anos em uma farmácia local. Ao longo dos anos 1980, formou uma rede em conjunto com outros estabelecimentos da região, até vender tudo e se mudar para São Paulo.

No ano 2000, após uma viagem ao exterior, fundou a Ultrafarma, empresa que se consolidou como uma das principais redes de vendas de medicamentos pela internet no Brasil.

