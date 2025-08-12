Sidney Oliveira: saiba quem é o dono da Ultrafarma, preso em São Paulo

Em 1998, Sidney Oliveira fundou a rede Drogavida, mas vendeu a empresa pouco depois por não conseguiu competir com as redes de drogarias maiores da época. / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, foi preso nesta terça-feira, 12, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema bilionário de corrupção envolvendo fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. Ele estava em uma chácara em Santa Isabel, na região metropolitana da capital quando foi preso.