Caso Ultrafarma: Fazenda põe grupo de auditores para revisar processos de ICMS-ST

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo criou nesta sexta-feira, 15, um grupo de trabalho para fazer uma revisão de todos os processos, protocolos e normatização relacionados ao ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária - núcleo vital do esquema de corrupção atribuído ao auditor fiscal de Rendas Artur Gomes da Silva Neto, preso na terça, 12, como alvo maior da Operação Ícaro. Sob suspeita de ter amealhado pelo menos R$ 1 bilhão em propinas de gigantes do varejo, como a Ultrafarma e a Fast Shop - cujos dirigentes, Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes, também foram presos -, o fiscal da Receita estadual usava como 'laranja' a própria mãe, uma idosa de 73 anos, professora aposentada da rede pública, para ocultar dinheiro de origem ilícita, segundo a investigação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A meta da varredura é vasculhar caso a caso para identificar o alcance da teia montada pelo fiscal para supostamente receber mais propinas de outras empresas. O diretor-geral executivo da Administração Tributária, André Weiss, escalou via portaria oito auditores fiscais para a missão. O grupo será coordenado por Roberto Lopes de Carvalho. Os outros integrantes são Arthur Rafael Gatti Álvares - coordenador substituto - Sérgio Antonio Ribeiro Vicente, Ygor Shimabukuro, Fábio Loureiro Dickfeldt, Marcelo Luiz Alves Fernandez, José Maurício Bettarello de Lima e Francisco Gabriel Nicolia. A equipe terá prazo de seis meses - prorrogável a critério de Weiss - para cumprir a missão 'em caráter prioritário'.

A Operação Ícaro é uma força-tarefa da Corregedoria Tributária da Secretaria da Fazenda e do Ministério Público estadual com seus promotores do Gedec - braço da instituição que apura delitos econômicos. A investigação revela que Artur Gomes orientou as empresas em relação a pedidos de ressarcimento de créditos de ICMS-ST, compilando documentos para serem enviados à Receita estadual acelerando procedimentos e autorizações internas. Em troca de propinas milionárias, essas empresas 'furavam' a fila de pedidos no âmbito de processos administrativos complexos que, em via de regra, são marcados por uma lentidão que se assemelha ao trâmite dos precatórios judiciais.

A revisão dos processos com as digitais de Artur poderá indicar a participação de colegas dele na trama. Mapear o alcance do esquema é o objetivo primordial da Promotoria e da cúpula da Fazenda. A avaliação poderá revelar mais concessões indevidas de créditos a outras empresas e culminar até na anulação de procedimentos e de autorizações de ressarcimento. Em consequência, o Fisco estadual vai lavrar autos contra contribuintes envolvidos na fraude. Os resultados da ação do grupo de trabalho devem subsidiar a Corregedoria da Fazenda.

Artur era supervisor de Redes de Estabelecimentos, mas os arquivos que ele analisava - segundo troca de e-mails identificados pelo Ministério Público - eram relacionados a pedidos de ressarcimento de substituição tributária. O fiscal não era da assistência de ressarcimento. Os integrantes do núcleo de trabalho são nomes de confiança da direção da Receita estadual e devem fazer ao final da apuração um relatório das concessões de ressarcimento. 'Cérebro'