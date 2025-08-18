Uece abre seleções para professores, com salários até R$ 7,5 mil

Uece abre seleções para professores, com salários até R$ 7,5 milAo todo estão sendo ofertadas 207 vagas para professores temporários e 32 para professores substitutos
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas, até o dia 28 de agosto, para duas seleções públicas, uma para professores temporários e uma para substitutos. Ao todo estão sendo ofertadas 207 vagas para a primeira e 32 para a segunda.
A remuneração dos certames pode chegar a R$ 7.538,01, a depender da titularização do candidato e da carga horária trabalhada. Confira abaixo:
Carga horária de 20h semanais:
- Com graduação: R$ 1.319,16
- Com especialização: R$ 1.790,29
- Com mestrado: R$ 2.826,78
- Com doutorado: R$ 3.769
Carga Horária de 40h semanais
- Com graduação: R$ 2.638,32
- Com especialização: R$ 3.580,59
- Com mestrado: R$ 5.653,56
- Com doutorado: R$ 7.538,01
Em relação às oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para participantes negros.
Para participar da seleção, o interessado deve se inscrever no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), banca organizadora do certame. A taxa que deve ser paga para a participação é de R$ 150.
Uece: Confira detalhes da seleção
A seleção para as posições de professor temporário e substituto será constituída de prova escrita e dissertativa e prova didática, ambas possuem caráter classificatório e eliminatório e serão aplicadas no dia 5 de outubro.
Veja mais informações dos certames nos Editais:
