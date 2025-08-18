Uece abre seleções para professores, com salários até R$ 7,5 mil

A seleção do certame contará com prova escrita e dissertativa e prova didática / Crédito: Samuel Setubal

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas, até o dia 28 de agosto, para duas seleções públicas, uma para professores temporários e uma para substitutos. Ao todo estão sendo ofertadas 207 vagas para a primeira e 32 para a segunda. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A remuneração dos certames pode chegar a R$ 7.538,01, a depender da titularização do candidato e da carga horária trabalhada. Confira abaixo: