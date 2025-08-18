Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece abre seleções para professores, com salários até R$ 7,5 mil

Uece abre seleções para professores, com salários até R$ 7,5 mil

Ao todo estão sendo ofertadas 207 vagas para professores temporários e 32 para professores substitutos
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas, até o dia 28 de agosto, para duas seleções públicas, uma para professores temporários e uma para substitutos. Ao todo estão sendo ofertadas 207 vagas para a primeira e 32 para a segunda.

A remuneração dos certames pode chegar a R$ 7.538,01, a depender da titularização do candidato e da carga horária trabalhada. Confira abaixo:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Carga horária de 20h semanais:

  • Com graduação: R$ 1.319,16
  • Com especialização: R$ 1.790,29
  • Com mestrado: R$ 2.826,78
  • Com doutorado: R$ 3.769

Carga Horária de 40h semanais

  • Com graduação: R$ 2.638,32
  • Com especialização: R$ 3.580,59
  • Com mestrado: R$ 5.653,56
  • Com doutorado: R$ 7.538,01

Em relação às oportunidades5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para participantes negros.

Para participar da seleção, o interessado deve se inscrever no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), banca organizadora do certame. A taxa que deve ser paga para a participação é de R$ 150.

Uece: Confira detalhes da seleção

A seleção para as posições de professor temporário e substituto será constituída de prova escrita e dissertativa e prova didática, ambas possuem caráter classificatório e eliminatório e serão aplicadas no dia 5 de outubro.

Veja mais informações dos certames nos Editais:

  • Edital para professor temporário
  • Edital para professor substituto

Guia Econômico: Saiba como se preparar para concursos públicos em 2025

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Empregos Concursos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar