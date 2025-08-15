Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de informalidade no 2º tri foi maior no Maranhão, Pará e Bahia, revela IBGE

Taxa de informalidade no 2º tri foi maior no Maranhão, Pará e Bahia, revela IBGE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No segundo trimestre de 2025, a taxa de informalidade no País foi maior nos estados do Maranhão (56,2%), Pará (55,9%) e Bahia (52,3%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (24,7%), Distrito Federal (28,4%) e São Paulo (29,2%).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No segundo trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,3%) era menor que a de pretos (39,8%) e pardos (42,7%). Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (39,3%) do que entre mulheres (36,0%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 37,8% no segundo trimestre de 2025.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar