EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

Negociadores comerciais dos Estados Unidos enviaram para a União Europeia (UE) a versão norte-americana do aguardado acordo comercial entre as duas regiões, segundo o porta-voz do bloco Olof Gill, enquanto ambos os lados trabalham para finalizar um acordo e elaborar uma declaração conjunta.

"Este é um documento importante. Este é o nosso roteiro para onde levaremos as coisas a partir daqui e precisamos que esteja correto", disse ele. "Agora, vamos e voltamos com ele até chegarmos a um texto final, e espero que possamos chegar lá em breve", acrescentou.