Valor do dólar hoje, quarta (13/08): veja quanto está a cotação

A cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo nesta quarta-feira, 13 de agosto
A cotação do dólar nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, está R$ 5,38 para compra e para venda na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a mais de R$ 5,60 na venda. 

A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Cotação do dólar hoje (11/08)

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 16h59min de terça-feira (12/08) fechou a:

  • Compra: R$ 5,385
  • Venda: R$ 5,386

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (11/08)?

O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17 horas dessa terça-feira, 12, a moeda estava ao valor médio de:

  • Compra: R$ 5,422
  • Venda: R$ 5,602

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).

O que influencia a cotação do dólar?

Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:

  • Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
  • Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
  • Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
  • Situação política nacional e internacional

Histórico recente do dólar

Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:

  • 12/08/2025 - R$ 5,4046
  • 11/08/2025 - R$ 5,4467
  • 08/08/2025 - R$ 5,4248
  • 07/08/2025 – R$ 5,4632
  • 06/08/2025 – R$ 5,4796
  • 05/08/2025 – R$ 5,5113
  • 04/08/2025 – R$ 5,5107

Dicas para comprar dólar, euro e outras moedas estrangeiras | Dei Valor

