Valor do dólar hoje, quarta (13/08): veja quanto está a cotação

Valos do dólar: confira a cotação atualizada nesta quarta-feira, 13 de agosto / Crédito: Pixabay / Pexels

A cotação do dólar nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, está R$ 5,38 para compra e para venda na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a mais de R$ 5,60 na venda. A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.