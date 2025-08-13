Lula: 'Se eu decidir ser candidato, não perderia a eleição'

Presidente disse que ainda avalia estratégia para 2026 e acredita no julgamento positivo sobre seu mandato em comparação ao governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Segundo Lula, a decisão sobre eventual candidatura será tomada com calma. "Se eu decidir ser candidato – porque eu tenho tempo para pensar nisso, (já que) por enquanto meu papel é governar o país – se eu decidir ser candidato, você pode ficar certo que eu não perderia a eleição ", afirmou.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista que ainda não decidiu se será candidato nas eleições em 2026, mas que caso decida concorrer, não perderia a eleição. A declaração ocorreu durante participação do presidente no programa "É da Coisa", da Band News, na terça-feira, 12.

Durante a entrevista, Lula foi questionado sobre quem seriam seus opositores e afirmou "não ter preocupação" sobre com quem disputará, já que está confiante no trabalho que exerce no país. "Não tenho preocupação! Eu tenho certeza do que estou fazendo nesse país! Eu tenho certeza!", acrescentou.

Lula ressaltou ainda que acredita no julgamento positivo sobre seu mandato e que a população deve comparar o que viveu no governo anterior – liderado pelo ex-presidente, atualmente inelegível, Jair Messias Bolsonaro (PL) – e o que vive agora.

"Eu tenho certeza de que quando chegar a época das eleições o povo vai comparar o mundo que ele vivia e o mundo que ele está vivendo. Se ele achar que o mundo é pior, paciência. É porque eu não soube explicar", ressaltou o petista.

