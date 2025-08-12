Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Temos hoje milhões e milhões de pequenos empreendedores. Eu acho importante porque é sonho de muita gente trabalhar por conta própria”, ressaltou, ao lembrar que a Lei Geral da Pequena e Média Empresa foi criada em 2006, durante seu primeiro mandato.

O presidente argumentou ainda que o governo tem adotado políticas públicas para incentivar os negócios próprios via ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“Nós criamos um programa que tem garantido muito crédito para esses trabalhadores”.

Sobre as críticas desse público, o presidente até se comparou com as dificuldades enfrentadas pelo técnico Abel Ferreira com a torcida do Palmeiras.