CAF investirá US$ 2,5 bi até 2030 para fortalecer economia azul sustentável na AL e Caribe

O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe - vai investir US$ 2,5 bilhões até 2030 para impulsionar a economia azul sustentável na região. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da instituição, Sergio Díaz-Granados, neste sábado, 7, durante o Blue Economy and Finance Forum (BEFF), em Mônaco. Os recursos serão dirigidos para projetos que visem a preservar os oceanos, incentivar o turismo responsável, promover a pesca artesanal, gerir os litorais da região, conservar e restaurar ecossistemas marinhos, desenvolver tecnologias limpas e energias oceânicas renováveis, descarbonizar portos e o transporte marítimo.

A nova estratégia do CAF para economia azul fixa um marco abrangente para o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis em torno dos oceanos, tornando o banco não só fonte de financiamento, mas parceiro dos países que vão executar planos de desenvolvimento costeiro e marinho. Essa estratégia tem quatro pilares: financiamento, diplomacia azul, educação e fortalecimento de capacidades e geração de valor local.

"Esse compromisso financeiro reflete não apenas o esforço do CAF para proteger os ecossistemas marinhos da região, mas também nossa ambição de sermos o principal catalisador da economia azul sustentável e regenerativa na América Latina e no Caribe. Reafirmamos assim nosso compromisso com um futuro em que prosperidade e sustentabilidade caminhem juntas na proteção dos oceanos, essenciais para o futuro do planeta", afirmou o presidente executivo do CAF, Sergio Díaz-Granados.

Entre 2022 e 2025, o CAF mobilizou US$ 1,32 bilhão para projetos de economia azul sustentável - a meta era de US$ 1,25 bilhão. Os recursos foram aplicados em 17 operações de crédito e 18 ações de cooperação técnica, beneficiando 16 países da América Latina e do Caribe.

Veja as linhas de investimento dos US$ 2,5 bilhões do CAF para economia azul: