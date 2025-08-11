Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar hoje, segunda (11/08): quanto está a cotação? Veja valor

Dólar hoje, segunda-feira (11/08): quanto está a cotação? Veja valor

A cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo nesta segunda-feira, 11 de agosto
Autor Economia O POVO
Autor
Economia O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A cotação do dólar nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, está R$ 5,43 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a mais de R$ 5,60. 

A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Cotação do dólar hoje (11/08)

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 17h min dessa sexta-feira (08/08) é:

  • Compra: R$ 5,435
  • Venda: R$ 5,436

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (11/08)?

O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa sexta-feira, 8, a moeda fechou ao valor médio de:

  • Compra: R$ 5,459
  • Venda: R$ 5,639

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).

Leia mais

O que influencia a cotação do dólar?

Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:

  • Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
  • Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
  • Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
  • Situação política nacional e internacional

Histórico recente do dólar

Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:

  • 08/08/2025 - R$ 5,4248
  • 07/08/2025 – R$ 5,4632
  • 06/08/2025 – R$ 5,4796
  • 05/08/2025 – R$ 5,5113
  • 04/08/2025 – R$ 5,5107
  • 01/08/2025 – R$ 5,543

Leia mais

Dicas para comprar dólar, euro e outras moedas estrangeiras | Dei Valor

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Dólar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar