Dólar hoje, segunda (11/08): quanto está a cotação? Veja valor

Dólar hoje, segunda-feira (11/08): quanto está a cotação? Veja valorA cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo nesta segunda-feira, 11 de agosto
A cotação do dólar nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, está R$ 5,43 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a mais de R$ 5,60.
A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.
Cotação do dólar hoje (11/08)
Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 17h min dessa sexta-feira (08/08) é:
- Compra: R$ 5,435
- Venda: R$ 5,436
Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.
Quanto está o dólar turismo hoje (11/08)?
O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa sexta-feira, 8, a moeda fechou ao valor médio de:
- Compra: R$ 5,459
- Venda: R$ 5,639
Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).
O que influencia a cotação do dólar?
Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:
- Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
- Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
- Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
- Situação política nacional e internacional
Histórico recente do dólar
Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:
- 08/08/2025 - R$ 5,4248
- 07/08/2025 – R$ 5,4632
- 06/08/2025 – R$ 5,4796
- 05/08/2025 – R$ 5,5113
- 04/08/2025 – R$ 5,5107
- 01/08/2025 – R$ 5,543
