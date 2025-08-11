Dólar hoje, segunda (11/08): quanto está a cotação? Veja valor

Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo hoje, segunda-feira, 11 (11/08/2025) / Crédito: Pexels / Olia Danilevich

A cotação do dólar nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, está R$ 5,43 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a mais de R$ 5,60. A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 17h min dessa sexta-feira (08/08) é: Compra: R$ 5,435

Venda: R$ 5,436

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (11/08)? O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa sexta-feira, 8, a moeda fechou ao valor médio de: Compra: R$ 5,459

Venda: R$ 5,639

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).