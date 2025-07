Venda de lotes movimenta mais de R$ 676 mi no mercado cearense no 1º semestre

região metropolitana de Fortaleza se destacou na venda de lotes / Crédito: FCO FONTENELE

O mercado imobiliário cearense de lotes atingiu a marca de R$ 676,3 milhões em valor geral de vendas (VGV) no primeiro semestre de 2025. O montante foi 88% maior do que os R$ 359,4 milhões observados em igual período de 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram apresentados no relatório realizado pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

Em relação às unidades de lotes vendidas, no semestre, foram 3.629. Na comparação com 2024, a quantidade foi 66% maior. O crescimento no setor ocorreu tanto em Fortaleza quanto na sua RM, sendo de 150% e 62%, respectivamente. Entretanto, quando considerados os lançamentos, foi observada uma diminuição de 24% no montante, passando de 2.303 lotes nos primeiros seis meses do ano passado, para 1.749 lotes em 2025, e de 47% no VGV, que desceu para R$ 287,6 milhões. Movimentação econômica dos imóveis lançados caiu 24% no 1º semestre de 2025 Em movimento contrário, o VGV dos imóveis residenciais lançados no Estado apresentou uma queda de 24% em 2025 na comparação anual. O montante no período chegou a R$ 2,3 bilhões.