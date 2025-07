Reembolso do INSS: 43% dos cearenses aderiram ao acordo; veja como fazer

Mais de 120 mil aposentados e pensionistas no Ceará estão aptos a aderir ao ressarcimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente aos descontos indevidos praticados entre março de 2020 e março de 2025.

A informação foi dada nesta segunda, 28 de julho, pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior, em entrevista coletiva. Até o momento, 52 mil aceitaram o acordo, representando cerca de 43% do total, e receberão os valores até esta quarta-feira, 30.