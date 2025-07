Saúde e itens de moradia elevam prévia da inflação da Grande Fortaleza em julho

O grupo de alimentação e bebidas, que apresenta o maior peso no levantamento, obteve uma queda de 0,58%

Nesses segmentos, as maiores altas foram observadas nos valores da TV, som e informática (3,35%), produtos óticos (2,82%) e produtos farmacêuticos (1,54%).

Influenciada, principalmente, pelas elevações nas taxas dos custos relacionados à saúde e cuidados pessoais (1,04%) e aos artigos de residência (0,87%) , a prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) foi a sexta maior do Brasil em julho, com 0,66%, abaixo apenas da de Goiânia (0,79%).

Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas, que apresenta o maior peso no levantamento, obteve uma queda de 0,58%. Veja o desempenho de cada um:

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 25, e se referem às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.

Saúde e cuidados pessoais: 1%

Artigos de residência: 0,87%

Despesas pessoais: 0,76%

Transportes: 0,55%

Habitação: 0,37%

Comunicação: 0,22%

Educação: 0,05%

Vestuário: -0,15%

Alimentação e bebidas: -0,58%

Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza em julho:

Passagem aérea: 22,3%



Transporte por aplicativo: 17,09%



Tomate: 12,72%



Hospedagem: 5,08%



Televisor: 4,65%

Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza em julho:

Maracujá: -25,41%



Laranja-pera: -13,78



Cebola: -13,3%



Cenoura: -13,03%



Batata inglesa: -6,72%



Outros dados apresentados pela pesquisa são os do acumulado do ano e dos últimos 12 meses. Conforme o exposto, nesses recortes, as inflações da Capital e da RM foram de 3,39% e 5,33%, respectivamente.

Cenário nacional

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,33% em julho e ficou 0,07 ponto percentual (p.p.) acima do resultado de junho (0,26%).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,40% e, nos últimos 12 meses, de 5,30%, acima dos 5,27% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a taxa foi de 0,30%.