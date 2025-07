INSS avisa por mensagem aposentados e pensionistas sobre direito à restituição

INSS vai avisar por mensagem aposentados e pensionistas sobre direito à restituição de descontos indevidos / Crédito:

Mais de um milhão de aposentados e pensionistas serão avisados por mensagem sobre o direito de receber de volta valores descontados indevidamente de seus benefícios nos últimos anos. A ação iniciou nessa sexta-feira, 25. As mensagens são enviadas por meio de um canal oficial do Governo Federal no WhatsApp e fazem parte de uma iniciativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para orientar os beneficiários sobre o ressarcimento. O contato será feito sem envio de links ou solitações de dados pessoais e documentos.

Como aderir ao acordo do INSS? Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;

Vá em "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir Exigência";

Role a tela, leia com atenção o que está escrito e selecione "Sim" no campo "Aceito receber";

Por último, basta clicar em "Enviar" e aguardar o pagamento.

Ou vá até uma agência dos Correios. Quando será feito a restituição do INSS? Os pagamentos começaram no dia 24 de julho e seguem em ordem de adesão: quem assina primeiro, recebe primeiro. Os valores serão depositados em parcela única corrigida pela inflação, diretamente na conta onde o benefício é pago. O cronograma prevê pagamentos diários para até 100 mil beneficiários por lote. A previsão é de que o processo de reembolso siga até que todos os casos sejam finalizados. A Medida Provisória que viabilizou os pagamentos destinou R$ 3,31 bilhões para essa finalidade.

Os beneficiários têm que pagar para aceitar o acordo do INSS? A adesão ao acordo com o INSS é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais. Mas o aposentado ou pensionista precisa estar ciente de que, ao assinar o termo, não poderá entrar na Justiça contra o Governo federal. No entanto, os beneficiários mantêm o direito de processar as associações, por dano moral, por exemplo. Até quando pode aderir ao acordo do INSS? O acordo está disponível desde 11 de julho para quem fez a contestação dos descontos indevidos e não recebeu resposta da entidade em até 15 dias úteis.