A maioria dos acordos será concluída até 1º de agosto, prevê Trump

Trump defendeu que os americanos estão se aproximando de um acordo comercial com a China e que já possuem "os limites" para a negociação com a potência asiática. Por outro lado, com o país vizinho Canadá, o republicano avalia que "não teve muita sorte".

"Não tive muita sorte com as negociações com o Canadá. Posso impor uma tarifa unilateral para eles. Não há muita negociação e não estou focado em um acordo com o Canadá", afirmou.

O presidente dos EUA ainda disse que "gosta de um dólar forte, nunca vou falar que gosto de moeda fraca", mas ponderou que "com um dólar forte, não podemos vender nada". "O dólar mais fraco faz as tarifas valerem mais", ressaltou. "Tudo o que a China faz é lutar por uma moeda fraca. Quando o Japão ia muito bem, eles tinham uma moeda fraca", adicionou.

