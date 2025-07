Porto de Fortaleza recebe mais de R$ 60 milhões em infraestrutura e tecnologia

Articulista quinzenal do O POVO

A Tergran, formada por gigantes do setor de alimentos, M. Dias Branco, J. Macêdo e Grande Moinho Cearense, e que arrendou, em 31 de março de 2022, o Terminal de Granel Sólido Vegetal do porto, é a responsável pelo aporte.

O Porto de Fortaleza , administrado pela Companhia Docas do Ceará (CDC), registra mais de R$ 60 milhões de investimentos em novos equipamentos e melhorias operacionais, de infraestrutura e tecnologia.

O espaço de 6 mil metros quadrados (m²) do Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza (MUC01) foi oficialmente arrendado por 25 anos, em 2022, para a Tergran.

Os resultados foram apresentados ao presidente da CDC, Lucio Gomes , em reunião com o diretor Comercial da CDC, José Júnior, e do gerente de Operação e Manutenção da Tergran, Rodrigo Santana. Este último assumirá, em agosto, o lugar de Vanildo Muniz.

Vale frisar que estas três empresas movimentaram mais de 1,1 milhão de toneladas de trigo , no ano passado, ficando atrás apenas do Porto de Santos no ranking nacional da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A previsão inicial era de R$ 50 milhões em investimentos no espaço, com capacidade de escoamento de produção de até 769 mil toneladas.

O Terminal é o principal ponto de movimentação de cargas do polo trigueiro do Ceará e segundo do País.

A Tergran atua no Porto de Fortaleza desde maio de 1997, onde já movimenta com exclusividade, no armazém A-2, todo o trigo importado pelos três moinhos cearenses.