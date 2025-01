À espera de leilão, Porto do Mucuripe projeta R$ 35,5 milhões para 2025

Diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC) esteve reunido com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, quando falaram sobre a execução orçamentária para 2025

O Porto do Mucuripe esteve na pauta do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, que recebeu o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes, em Brasília. Eles discutiram os planos e o orçamento para investimentos em 2025, com R$ 35,5 milhões a serem aplicados.

A reunião ocorre no mesmo período em que a CDC aguarda o anúncio da data do leilão para o arrendamento definitivo do terminal de contêineres, o que deve triplicar a movimentação do tipo no Porto.