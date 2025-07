Governo de Pernambuco discute impacto de tarifas dos EUA sobre exportações

Raquel Lyra reunida com grupo de empresários para debater estratégias para manter exportações e mitigar impactos econômicos / Crédito: Janaína Pepeu

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reuniu representantes de setores econômicos do Estado, no Palácio do Campo das Princesas, para tratar da permanência das exportações após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a aplicação de tarifas a produtos brasileiros. Durante o encontro, participaram lideranças da fruticultura, do setor sucroenergético e da indústria, além de representantes do Governo Estadual. A governadora afirmou que o foco da gestão é manter a atividade econômica e os empregos em Pernambuco.