Governo reajusta critérios do Bolsa Família para aumentar eficácia; entenda

Para receber o Bolsa Família a família tem que ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante que vive na mesma casa, e o beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Conforme a decisão, “eventualmente poderão ser estabelecidos ajustes no processo de habilitação de famílias no município , conforme a taxa de cobertura frente às estimativas municipais de famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade à pobreza.”

As famílias interessadas podem consultar se foram aprovadas diretamente no aplicativo do Bolsa Família ou do CadÚnico, utilizando o CPF do responsável familiar.

Além disso, o benefício conta com a Regra de Proteção, que versa sobre as famílias que ultrapassam o limite de renda para entrada no Bolsa Família - de R$ 218 por pessoa da família -, até o limite de renda de R$ 706.

Quem bater neste limite poderá seguir no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício a que a família faz jus.