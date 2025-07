Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira, 21, o Pix, meio de pagamento criado pelo Banco Central, após críticas do governo de Donald Trump. Os Estados Unidos iniciaram uma investigação contra o Brasil que inclui, entre outros pontos, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. "Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular", disse Haddad à Rádio CBN.

Para Haddad, o desconforto com o Pix é surpreendente, e tratar o meio de pagamento "como uma possível ameaça aos EUA" seria irracional. A investigação vem no contexto de anúncio de tarifas adicionais de 50% sobre qualquer produto brasileiro. O presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou motivos políticos para justificar a imposição, especialmente o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Judiciário brasileiro.