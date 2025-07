Quixeramobim registra 1º foco de gripe aviária do CE em aves domésticas

Confirmação ocorreu na quinta-feira, 17, após análise de amostras, e foi anunciada pelo Governo do Ceará na sexta-feira, 18. As amostras foram encaminhadas em 8 de julho último ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuário (LFDA), localizado em Campinas (SP).

Um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) no Ceará foi confirmado em aves domésticas em uma propriedade no município de Quixeramobim , a 212,24 quilômetros (km) de Fortaleza .

Conforme a Adagri, o Serviço Veterinário Oficial do Ceará (SVO-CE) iniciou as ações de contingência de gripe aviária na manhã de sexta. As medidas incluem interdição da propriedade e eutanásia das aves, conforme o plano nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Também ocorrerá protocolo de saneamento da criação, além de investigação complementar em raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco da doença, além de possíveis vínculos com outras propriedades.

Balanço de influenza aviária no Brasil

Segundo balanço do Mapa atualizado às 8h30min deste sábado, 19, o Brasil soma 4.367 investigações de suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa, entre 2022 e 2025. Foram coletas 1.209 amostras no período.