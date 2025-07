Com demanda acima da expectativa, Expocrato 2025 deve chegar a R$ 150 mi em negócios

Expocrato 2025 supera expectativas e deve fechar R$ 150 milhões em negócios / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

A Expocrato 2025 é considerada um sucesso na geração de negócios, o que gerou revisão das expectativas. Agora, a organização espera movimentar economicamente R$ 150 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, Gonzaga Melo, coordenador de Agropecuária da feira, afirmou que o segmento é o que lidera as negociações. Destaque para as vendas de gado leiteiro e de corte, com boa comercialização de touros da raça Nelore, além das aquisições de máquinas e implementos agrícolas.