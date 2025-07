IOF: o que é o imposto e o que significa o aumento no seu valor hoje?

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que os decretos presidenciais que aumentaram as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) voltem a vigorar. / Crédito: Nelson Jr/SCO/STF

Em uma decisão com forte impacto financeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nessa quarta-feira, 16, o restabelecimento do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) — que havia sido derrubado pelo Congresso em junho. O retorno da medida se dá com efeito retroativo, ou seja, as operações realizadas desde 27 de junho — data da suspensão — voltarão a ser tributadas com as alíquotas mais altas.

A decisão representa uma vitória para o governo federal, que pretende usar o aumento do IOF como parte da estratégia para cumprir as metas fiscais e ampliar a arrecadação. No entanto, Moraes suspendeu a tributação sobre operações de "risco sacado", modalidade comum no varejo, por considerá-la inconstitucional. A seguir, O POVO explica tudo sobre o Imposto sobre Operações Financeiras.

O que é IOF e qual seu objetivo?

O IOF é um tributo federal previsto na Constituição de 1988 e regulamentado desde 1994. Ele incide sobre diversas movimentações financeiras feitas por pessoas físicas ou jurídicas. O tributo federal criado para incidir sobre operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos. LEIA TAMBÉM | MP do IOF já foi enviada ao Planalto para edição de Lula

Além de gerar receita para a União, o imposto também serve como uma ferramenta de controle econômico, sendo usado pelo governo para frear ou estimular o consumo e o crédito. Ou seja, o IOF funciona como um regulador do mercado financeiro. Quanto maior o volume de IOF arrecadado, mais movimentadas estão as operações financeiras — o que pode indicar aquecimento da economia. O que é alíquota? Segundo o Serasa, a alíquota é um percentual usado para calcular o valor final de um imposto que deve ser pago por uma pessoa física ou jurídica.