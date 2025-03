Cialne projeta faturar R$ 1 bi no Ceará e ampliar empregos com expansão

Com o projeto de expansão, a Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne) pretende faturar R$ 1 bilhão em negócios no Ceará e ampliar para 1.300 o quadro de funcionários em 2025.

O anúncio foi feito durante uma reunião com representantes da Cialne e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, na sede do órgão.

A Cialne atua em 10 cidades no interior do Ceará sob regime de avicultura integrada. Além disso, é a única no mercado com tecnologia de ovos férteis, produzido em matrizeiros com rigorosos controles sanitários e de biosseguridade.

"É como se ele fosse a âncora da cadeia produtiva, vai do ovo fértil até a ração, a tecnologia, o atendimento da instituição rural", explicou o consultor da companhia, Raimundo Viana.

Para Domingos Filho, "a ampliação da empresa vem para agregar no desenvolvimento econômico do Ceará. Trata-se de uma inovação que deixará o estado em evidência no mercado de avicultura. O Governo do Estado, por meio da SDE, está à disposição para colaborar com a iniciativa."