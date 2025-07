AO VIVO: A pedido de Trump, governo dos EUA abre investigação comercial contra o Brasil; entenda

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 16, repercute a abertura de investigação comercial contra o Brasil a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com um comunicado do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), uma agência do governo federal americano, serão analisadas:

políticas brasileiras relativas a comércio digital e serviços de pagamento eletrônico;

"tarifas preferenciais injustas";

"interferência anticorrupção";

proteção à propriedade intelectual;

acesso ao mercado de etanol; e

desmatamento ilegal.

A investigação comercial é um novo passo de Trump em meio a uma relação instável com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o republicano anunciar, no último 9 de julho, tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1° de agosto.

Após a medida, o governo brasileiro tem reagido. Na segunda-feira, 14, Lula assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica. O texto foi publicado nessa terça, 15, no Diário Oficial da União (DOU). A decisão ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no último 9 de julho a tarifa de 50% sobre importações de produtos brasileiros para os EUA.

Usar essa nova legislação é uma das possibilidades consideradas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em caso de intransigência do presidente Trump em rever a tarifa de 50% sobre os produtos exportados pelo País para os EUA.