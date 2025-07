51% dos brasileiros defendem que Brasil retalie tarifaço de Trump

Pesquisa AtlasIntel mostra que maioria dos entrevistados acredita que o governo Lula deve responder às políticas taxativas do presidente estadunidense com aumento de tarifas sobre produtos americanos

O instituto de AtlasIntel mostrou que mais da metade dos brasileiros defendem a retaliação dos Estados Unidos diante decisão do presidente Donald Trump de taxar os produtos do Brasil . A pesquisa contratada pela Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 15, apontou que 51,2% dos entrevistados são favoráveis a política de retaliação , com mesmo percentual para os defensores de aumento sobre produtos americanos.

Além do aumento, 28,6% dos entrevistados defendem o reforço das relações diplomáticas e comerciais com rivais do EUA, como a China; 14% apoia a redução da dependência do dólar americano; 2,4% defende a suspensão de pagamentos de direitos autorais e patentes de medicamentos americanos, enquanto 1,5% acredita da imposição de restrições a investimentos norte americanos.

Conforme AtlasIntel, cerca e 60,2% dos brasileiros aprovam a política externa do governo Lula e 38,9% dos respondentes desaprovam . Os dados demográficos apontam as regiões onde essa avaliação se destaca positivamente são o Sul, com 80,8%, Nordeste com 64,8% e Norte, tendo 61,6%.

Apesar dos conflitos, quase metade dos brasileiros acredita que o governo federal será capaz de negociar e chegar a um acordo com os Estados Unidos para reduzir as tarifas aplicadas. Dos respondentes, 47,9% considera a possibilidade positiva, ao mesmo tempo que para 38,8% ela é negativa.

Outros indicativos da pesquisa revelam que os brasileiros acham que o País deveria se alinhar mais proximamente do Brics (38,1%). Ao passo que outra parcela sugere aproximação com Estados Unidos (31,1%), China (12,9%), União Europeia (8,3%) e Rússia (1%).

A pesquisa ainda compara a representação internacional do presidente Lula com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) . Atualmente, 61,1% dos brasileiros acreditam que Lula representa melhor o Brasil que Bolsonaro em plano internacional. Já 38,8% classificam a atuação do atual chefe do Executivo como pior.

Para o público, a motivação por trás do presidente norte americano está na Retaliação contra a participação do Brasil no Brics (40,9%), a atuação da família Bolsonaro junto a Donald Trump (36,9%) e a retaliação contra decisões do STF sobre as redes sociais americanas (16,8%). Há 3,5% que justificaram a medida com o desejo genuíno de Trump de tornar o comércio com o Brasil mais favorável aos EUA. Por sua vez, 1,9% responderam com “não sei”.

Após as decisões do republicano, o percentual de brasileiros que demonstrou visão negativa da imagem de Trump foi 63,2%. Outros 31,9% têm visão positiva e cerca de 4,8% não souberam responder.

A porcentagem de brasileiros com visão negativa dos Estados Unidos ainda se sobressaiu, com 50,5%, ao número daqueles com avaliação positiva, que foi de 45,9%.