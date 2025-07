Amazon Prime Day 2025 começa hoje, 15: o que vale a pena comprar?

Veja ofertas que valem a pena comprar neste Prime Day 2025. / Crédito: Reprodução/Amazon

A Amazon realiza nesta terça-feira, 15, a sexta edição do Prime Day no Brasil. As promoções vão até 23h59 desta quarta-feira, 16, com milhares de produtos em oferta. O evento anual é voltado exclusivamente para assinantes do serviço Amazon Prime, que custa R$ 14,90 por mês ou R$ 119 por ano.