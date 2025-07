Cupons do Amazon Prime Day 2025: como usar? Veja passo a passo

A sexta edição do Prime Day chegou com promoções em diferentes categorias, mas também é possível encontrar ofertas diárias e até mesmo cupons de descontos lançados de forma “relâmpago”. A própria empresa libera cupons no aplicativo durante os dias de promoção.

Para quem migrar para o plano anual, a empresa oferecerá um cupom de R$ 60 para ser utilizado até o último do evento. Confira como encontrar cupons de desconto no Amazon Prime Day 2025.



Passo a passo para encontrar e usar cupons no Prime Day 2025:



Para acessar as ofertas do Prime Day 2025 é preciso entrar na aba “Ofertas Prime Day” no site oficial da Amazon, localizada na parte superior do menu principal. Então, seguir os passos abaixo:

Na página de ofertas, estão disponíveis quais são as ofertas e produtos com desconto, além do acesso a filtros para refinar a busca. Dentro dessa aba, basta clicar no menu superior até encontrar a seção “Cupons”. Lá estarão listados os itens e ofertas com cupons disponíveis. Para utilizá-lo, escolha um item, selecione a caixa “aplicar cupom” e em seguida “comprar agora” para garantir o desconto na finalização da compra.

Vale lembrar que, cada cupom tem regras diferentes, então confira quais são os produtos participantes e qual o valor mínimo de compra para utilizá-lo.

Os cupons não são cumulativos, ou seja, você só pode usar um cupom por compra.