Amazon Prime Day 2025: passo a passo simples para aproveitar as ofertas

Sexta edição do evento anual promovido pela Amazon promete descontos de até 60% em diferentes produtos para assinantes do serviço Prime

Neste ano, a empresa promete descontos que podem chegar até a 60% em livros, eletrônicos e produtos de beleza, cozinha e para casa. Saiba como aproveitar as ofertas:

A Amazon realiza nesta terça-feira, 15, a sexta edição do Prime Day , evento anual e exclusivo para assinantes do serviço Prime que oferece descontos em diferentes produtos.

Prime Day 2025: Que horas começa?

O evento começou à meia-noite desta terça-feira, 15, e vai até a quarta-feira, 16. Entre os produtos com maior desconto, estão os dispositivos da própria Amazon, como itens da marca Alexa e leitores digitais Kindle.

Além disso, marcas como Apple, Samsung, JBL, L’Oréal e Tramontina aparecem com promoções.

Para aproveitar, basta acessar a categoria “Ofertas Prime Day” no menu da Amazon, na qual todas as promoções estão disponíveis por seções específicas. O usuário também pode filtrar por categorias, como “Começou hoje” e “Termina hoje”, para aproveitar as melhores ofertas.

Prime Day 2025: quais categorias terão descontos?

A empresa oferece frete grátis para assinantes do serviço Prime, além de ofertar aos novos assinantes que migrarem para o plano anual um cupom de R$ 60 para utilizar durante o evento.