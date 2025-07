Lula afirma que pode taxar EUA; Trump diz que não falará com brasileiro 'agora'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu nesta sexta-feira, 11, que pode acionar a Lei de Reciprocidade Econômica para retaliar a taxação de 50% imposta pelo líder americano Donald Trump aos produtos brasileiros vendidos aos EUA. Ele disse que pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e, caso não obtenha algum resultado, vai impor tarifas às mercadorias americanas. "Taxou aqui, a gente taxa lá", disse Lula, em evento oficial para apresentação do Novo Acordo Rio Doce, em Linhares (ES).

"Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, é o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos", declarou, acrescentando, em tom irônico: "Eu que deveria taxar".

O presidente disse respeitar "muito os Estados Unidos e a relação com o Brasil". Voltou a dizer que vai "brigar em todas as esferas para que não haja taxação" por parte dos americanos, citando negociações entre os países e um recurso que vai ser encaminhado à Organização Mundial do Comércio (OMC). Se isso não der resultado, ele disse que vai estabelecer a reciprocidade.

"Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha a taxação, vou brigar na OMC, vou conversar com meus companheiros do Brics. Mas, se não tiver jeito no papo, no tête-à-tête, vamos estabelecer a reciprocidade", afirmou o presidente.

A lei à qual Lula se refere foi sancionada em abril deste ano e ainda precisa ser regulamentada. A legislação prevê que o Brasil pode adotar medidas para retaliar taxações unilaterais, inclusive com a quebra de patentes.