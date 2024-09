Ferrovia que liga usina de urânio à Transnordestina é projetada

A depender do tamanho do projeto, investimento pode chegar a R$ 1,5 bilhão

A obra foi listada no Panorama da Infraestrutura - Edição Nordeste, da edição de agosto, elaborado e apresentado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O projeto seria um ramal alimentador para a Transnordestina, afirma Heitor Studart, coordenador do núcleo de infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

"Também se agregaria, com os estudos previstos, à BR-020. Na própria base da saída da Usina de Itataia, que já passa perto da 020, ela pode ter um intermodal rodoviário, para, carrega no modal da mina, segue para Transnordestina e vai direto para o Porto do Pecém, diminuindo muito o custo de frete e aumentando a competitividade e produtividade, um dos maiores gargalos que nós temos", projeta.