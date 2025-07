Número de cargas aéreas pela Latam no Ceará cresceu 47% em junho

A Latam Cargo Brasil registrou um crescimento de 47% na sua capacidade no Ceará em junho de 2025, em relação ao igual período do ano anterior. Em 2024, a empresa movimentou mais de 18 mil toneladas de cargas no Estado.

Além disso, amplia significativamente as opções para o envio de ovos férteis, perecíveis (como pescados e frutas) e confecções da Capital com destino a Manaus.

A nova rota fortalece ainda mais o papel do Ceará como hub logístico do Nordeste e proporciona mais agilidade e eficiência para o transporte de cargas gerais de São Paulo para Fortaleza.

A operação é realizada em aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas por voo.

"Com este voo semanal cargueiro, reforçamos o papel do transporte aéreo de cargas no crescimento do País, buscando impulsionar os negócios e fortalecer a cadeia de suprimentos dessas regiões, garantindo aos nossos clientes uma solução logística ágil e confiável.

Conforme Otávio Meneguette, diretor da Latam Cargo Brasil, a companhia está comprometida com o desenvolvimento do Nordeste e Norte do Brasil, que são importantes polos estratégicos de importação e exportação.

Números nacionais



A Latam Cargo retomou a liderança no transporte de cargas aéreas domésticas embarcadas em voos de passageiros no Brasil, com 38,7% de participação de mercado em abril e maio de 2025, segundo a Anac.

Para acompanhar esse crescimento, a companhia ampliou em 50% sua capacidade operacional no Aeroporto de Guarulhos, principal hub da empresa, agora com mais de 2,9 mil m² dedicados à operação de cargas.



Esse investimento permitiu, entre outros avanços, a formalização da parceria com a Amazon, que ampliou a entrega de produtos para onze estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.



Atualmente, a Latam Cargo opera em 51 bases no Brasil, conectando todas as regiões do país e oferecendo serviço de entregas domiciliares que alcança mais de 1,8 mil municípios.



No mercado internacional, mantém a liderança no transporte aéreo de cargas de e para o Brasil, com operação em 23 destinos internacionais, por meio de aeronaves cargueiras e compartimentos inferiores de voos de passageiros.



Entre os destaques recentes da operação internacional, estão as novas rotas cargueiras Miami–São José dos Campos, Miami–Brasília, Amsterdam–Curitiba e Europa–Florianópolis, todas lançadas ou ampliadas entre o final de 2023 e 2024.



