Número de pizzarias cresce 11% no CE e Fortaleza é 5º principal mercado

Avanço cearense é superior à média nacional, de 7,2%, segundo a Apubra. Atualmente, 1.257 unidades estão abertas no Ceará. No Dia da Pizza, empresários apostam em ações promocionais

O avanço do mercado local é superior à média nacional. No País, existem 36.568 estabelecimentos, crescimento de 7,25% no índice geral de pizzarias ativas. O relatório ainda revela que no último ano houveram 48% menos fechamentos do que em 2023, totalizando 5.282 pizzarias inativas ou encerradas em 2024, menor número desde 2017.

Fortaleza é a quinta capital do Brasil em tamanho do mercado de pizzarias , segundo levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). A quantidade de estabelecimentos abertas no Ceará em 2024 chegou a 1.257, crescimento de 11,24%.

Para Leandro Goulart , presidente da Apubra, a quarta edição do levantamento indica um setor aquecido com o aumento da concorrência e a necessidade de diferenciação.

No âmbito regional, a Bahia é quem possui a maior quantidade de CNPJs que vendem pizza, com 29,1% do total da região (5.994), seguido do Ceará (21%) e Pernambuco (14,4%).

Neste momento de aquecimento do setor, Marianny Jorge, diretora Operacional do Vignoli, destaca que a experiência da rede de restaurantes iniciou com pizzas e depois evoluiu para um restaurante italiano. Mesmo com o cardápio vasto, o prato que fez o negócio crescer continua no gosto do público. E ações como o Dia da Pizza geram movimentos como promoções e lançamentos de novos sabores.

Marianny conta que o grupo conta com três marcas, Vignoli, Vignoli Cucina e Pizza Viggi, e em todas a iguaria está nos cardápios. Em meio à alta demanda presencial e no delivery, a executiva diz que vendem mais de 30 mil pizzas por mês, número mais de 30% mais do que no ano passado.

Esse movimento motiva o grupo a expandir seus negócios. Presentes no Ceará, Piauí e Maranhão, inauguram neste ano unidades em Natal (RN) e Manaus (AM), e no próximo chegam a Maceió (AL).