Dólar supera R$ 5,50 com tarifas de Trump sobre o Brasil

Na carta, Trump citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, para justificar o ataque ao Brasil. Também mencionou ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que mantêm residência nos Estados Unidos.

O dia também foi turbulento na bolsa de valores. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 137.481 pontos, com queda de 1,31%. Quase todas as ações caíram nesta quarta-feira, em dia de liquidez baixa por causa do feriado de 9 de julho em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com ministros no Palácio do Planalto nesta noite para definir uma resposta. No primeiro semestre, a balança comercial foi favorável aos Estados Unidos, com o Brasil importando US$ 1,675 bilhão a mais do que exportou ao país.

* Com informações da Reuters