Ceará tem o 4º etanol mais caro do Brasil e gasolina entre as 10 maiores

Com custo médio de R$ 5,30 por litro, o Ceará possui o etanol mais caro do Nordeste e o quarto do Brasil. O valor só ficou atrás do Amazonas (R$ 5,49), Amapá (R$ 5,37) e Acre (R$ 5,34). No caso da gasolina, o preço de R$ 6,43 coloca o Estado em nono do País.

Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do etanol encontrado foi de R$ 4,79 e o mais caro de R$ 5,62. No total, 95 postos de combustíveis foram analisados.

Já Fortaleza obteve a mesma média, de R$ 5,30, e também figurou entre as quatro capitais com maiores preços. O município com o menor custo do combustível é Quixadá (R$ 5,06). Em seguida aparece Limoeiro do Norte (R$ 5,17) e Juazeiro do Norte (R$ 5,19).

Ao passo que Itapipoca está com o montante mais caro do Estado, com R$ 5,59 por litro, entre os oito municípios pesquisados pela ANP.