Área próxima ao Aeroporto de Fortaleza é desmatada após empresa ser autorizada pela Semace

Desmatamento autorizado pela Semace em área ambiental na floresta do entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza / Crédito: Gabriel Aguiar/Divulgação

Área vegetal da floresta do entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins passou por desmatamento em cumprimento de uma Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) diante de uma Licença de Operação e de Instalação emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Procurado pelo O POVO, o órgão afirmou que a medida de remoção da vegetação do local é para a realização do empreendimento Condomínio Logístico Aerotrópolis, por meio de investimento privado da Fraport, empresa alemã que gere o aeroporto da capital cearense.

Imagens mostram maquinário limpando o terreno e como o terreno está após a finalização do processo de retirada da vegetação. Registros enviados ao O POVO pelo vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar (Psol), mostram o antes e o depois do local. Imagens de satélite mostram antes e depois de desmatamento de floresta do entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza entre maio de 2024 e maio de 2025. pic.twitter.com/UbcNzrIU3X — Jogo Político (@jogopolitico) June 6, 2025

O POVO também procurou a Fraport que, por meio da assessoria de comunicação, informou que o galpão irá gerar "empregos e fomentar a cadeia logística da região". "Os projetos que envolvem as áreas do aeroporto passam por etapas de aprovação junto aos órgãos anuentes, incluindo, e não se limitando, à autorização ambiental antes de seu início. Todas as licenças necessárias para o projeto foram obtidas pelo cessionário", diz a nota. De acordo com a Semace, o processo de licenciamento foi conduzido com base em estudos ambientais elaborados pelo empreendedor e em documentos emitidos por diversos órgãos e entidades, entre eles Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Enel, Comando da Aeronáutica (Comaer) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"A Semace reforça que o cumprimento das condicionantes ambientais continua sendo responsabilidade da empresa, e será monitorado pelo órgão durante toda a fase de operação do empreendimento", ressalta ainda a pasta. Confira imagens: Parte de área desmatada em floresta próxima ao entorno do Aeroporto de Fortaleza Crédito: Gabriel Aguiar/Divulgação Parte de área desmatada em floresta próxima ao entorno do Aeroporto de Fortaleza Crédito: Gabriel Aguiar/Divulgação Parte de área desmatada em floresta próxima ao entorno do Aeroporto de Fortaleza Crédito: Gabriel Aguiar/Divulgação Vereador critica remoção de área A ação foi criticada pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol). Ele afirmou que existiram "milhares de árvores e indivíduos da fauna silvestre na área", inclusive alguns ameaçados de extinção.

O parlamentar explicou que há um projeto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para que a floresta do entorno do aeroporto se torne unidade de conservação e de interesse ecológico por ser um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica no Ceará. "É uma situação aterradora. Já são 3,4 hectares de floresta completamente desmatados, se você for lá hoje tem um deserto da noite pro dia muito rapidamente. Isso é o início de um desmatamento colossal, quase três vezes o terreno que o Fortal queria derrubar dessa floresta. Eles já derrubaram quase três e meio hectares e querem derrubar mais 42 hectares", afirmou ao O POVO. O tamanho total da área foi questionado pelo O POVO tanto à Fraport como à Semance, mas não houve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado quando houver retorno.